Минобороны РФ рассказало подробности инцидента с Ту-95 у берегов Аляски

Москва, 12 мая. Самолеты Ту-95МС и Ту-142 ВКС РФ успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, на одном из участков маршрута их сопровождали два истребителя F-22 ВВС США, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В Минобороны РФ рассказали подробности инцидента у берегов Аляски. Ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 11 мая пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей???. По словам Игоря Конашенкова, самолеты сопровождались истребителями МиГ-31 и Су-35 ВКС РФ.

Полет длился 17 часов, дозаправка производилась в воздухе. Известно, что на одном из участков маршрута на расстоянии около ста метров российские самолеты сорок минут конвоировали американские истребители F-22. Конашенков подчеркнул, что все полеты над Арктикой и Антарктикой выполняются в строгом соответствии с международными правилами.