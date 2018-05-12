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Минобороны РФ рассказало подробности инцидента с Ту-95 у берегов Аляски
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    Минобороны РФ рассказало подробности инцидента с Ту-95 у берегов Аляски

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    Минобороны РФ рассказало подробности инцидента с Ту-95 у берегов Аляски

    Москва, 12 мая. Самолеты Ту-95МС и Ту-142 ВКС РФ успешно выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, на одном из участков маршрута их сопровождали два истребителя F-22 ВВС США, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    В Минобороны РФ рассказали подробности инцидента у берегов Аляски. Ракетоносцы Ту-95МС и дальние противолодочные самолеты Ту-142 11 мая пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей???. По словам Игоря Конашенкова, самолеты сопровождались истребителями МиГ-31 и Су-35 ВКС РФ.

    Полет длился 17 часов, дозаправка производилась в воздухе. Известно, что на одном из участков маршрута на расстоянии около ста метров российские самолеты сорок минут конвоировали американские истребители F-22. Конашенков подчеркнул, что все полеты над Арктикой и Антарктикой выполняются в строгом соответствии с международными правилами. 

    Минобороны РФ рассказало подробности инцидента с Ту-95 у берегов Аляски

    Автор: Ирина Селезнева
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