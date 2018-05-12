«Я удивляюсь людям Донбасса»: немец четыре года подряд отмечает 9 мая в Луганске

Луганск, 12 мая. В Луганскую народную республику на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы и Дню Республики, приехали эксперты и общественные деятели из Германии, Польши, Великобритании и Финляндии. Немец Тобиас Пфенинг четыре года подряд приезжает в Луганск. В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал о своем видении конфликта в Донбассе.

«Я очень удивлен людям Донбасса. Они боролись против фашизма во время Второй мировой войны и борются с ним сейчас. Люди здесь героические, они не уходят от фашизма, они его побеждают», — сказал немецкий эксперт.

По словам Тобиаса Пфенинга, начиная с 2015 года, он каждый год посещает Луганск, чтобы вместе с его жителями отпраздновать 9 мая.

«Я всегда хотел присоединиться к этому празднику где-то на постсоветском пространстве. Потому что советские люди освободили не только себя от фашизма, но и всех людей в мире. Я очень горжусь теми людьми, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом», — объяснил немец.

Тобиас Пфенинг также отметил, что западные СМИ замалчивают либо искажают правду о событиях, которые сейчас происходят в Донбассе.

«Я всегда говорю о том, что в Европе есть огромная информационная блокада тех событий, которые сейчас происходят в Донбассе. По сути, наши СМИ распространяют то, что называется антирусской пропагандой. Но с другой стороны, наши люди могут общаться с вашими через Интернет, социальные сети, в Facebook, ВКонтакте. Многие иностранцы приезжают к вам, чтобы сделать репортаж, фотографии», — отметил Тобиас.

По его словам, общественность Германии выступает против поддерживаемой США и Евросоюзом агрессии Украины в Донбассе.

«В 2014 году было много спонтанных протестов в Германии, и они были направлены против того, что сейчас тут происходит. Многие люди тогда понимали, что тут зарождается новый фашизм. Многие стали возмущаться пропагандой, которая была в СМИ. Тогда более чем в 200 городах прошли акции протеста. Я думаю, что очень много осталось людей, которые помнят, что принес с собой фашизм, как это было», — сказал немецкий общественный деятель.

Он считает, что Германия не допустит повторения истории.

«Думаю, что люди в Германии на самом деле не хотят возрождения фашизма, они помнят, сколько человеческих жизней он унес. В германии не хотят, чтобы фашизм возродился где-то здесь, в Донбассе. Я думаю, если будут какие-то военные действия против России, то многие люди возмутятся и не будут их поддерживать», — уверен Тобиас Пфенинг.

Он рассказал, как в Германии празднуют 9 мая.