Сирия новости 12 мая 12.30: в Алеппо прибыла новая партия боевиков из Хомса, в Идлибе взорвался автомобиль исламистов

Сирия, 12 мая. В Алеппо прибыла новая партия боевиков из Хомса, в Идлибе взорвался автомобиль исламистов, к югу от Дамаска продолжаются перестрелки между САА и ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят ИГ в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа.

«Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дамаске.

ВВС Турции: наносят удары по позициям YPG в Алеппо.

Международная коалиция: бьет по предполагаемым позициям ИГ в Хасаке.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что радикальные исламисты открыли огонь по мирным районам на окраинах Дамаска. В результате атаки погибло несколько жителей квартала Ат-Тадамун. Местный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций ИГ в лагере беженцев Ярмук. Также, по сведениям Telegram-канала (@emaannewscenter1), опорные пункты ИГИЛовцев подвергаются атакам со стороны сирийских ВВС.

Провинция Алеппо

В лагерь Мизаназ на западе провинции Алеппо прибыл конвой автобусов с боевиками, эвакуированными из анклава на севере Хомса. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

На севере провинции продолжаются боевые вылеты турецкой авиации. Напомним, ВВС Турции наносят удары по опорным пунктам курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Африн. Кроме того бойцы турецкой армии ведут работы по разминированию близлежащих дорог.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов незаконных вооруженных формирований в окрестностях поселений Ан-Наима и Умм аль-Маядин на востоке провинции Даръа. Об этом пишет военный Telegram-канал (@emaannewscenter1). Ранее правительственные войска САР наносили артиллерийские удары по позициям боевиков в районе города Аль-Харак.

Напомним, вчера радикальные исламисты обстреляли жилые районы административного центра региона, что вызвало ответную реакцию армии Башара Асада.

Провинция Идлиб

Группа неизвестных открыла огонь по контрольно-пропускному пункту в городе Ариха, передает военный источник в Telegram (@emaannewscenter1). В результате атаки был ликвидирован один боевик, еще два члена вооруженных формирований получили ранения.

На дороге недалеко от Джиср аш-Шугура сдетонировало самодельное взрывное устройство, пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Bosni94). По сведениям автора публикации, на мине подорвался автомобиль одной из исламистских организаций, в котором во время происшествия находилось четыре боевика. Информации об их состоянии нет.

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции наносят удары по предполагаемым пунктам дислокации террористов «Исламского государства» в городе Аш-Шаир провинции Хасака. Об авианалетах сил западного альянса во главе с США пишет местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv).

Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы атаковали расположения армии США в районе Аш-Шаддади. В результате нападения были убиты 20 американских солдат. Кроме того радикальные исламисты захватили несколько единиц военной техники.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)