Киев, 12 мая. Украинцы испокон веков разговаривали на русском языке, поэтому он не может считаться языком меньшинства, так как является вторым по значимости на Украине. Об этом заявил бывший глава МИД Украины Леонид Кожара.

Экс-министр напомнил, что русский язык является родным для десятков миллионов украинцев, однако власти делают вид, будто Украина — это одноязычная страна.

«Мы не можем замалчивать, что и русский язык сегодня является родным для десятков миллионов людей на Украине. А мы ведем себя так, будто Украина моноэтническая и одноязычная страна. Это же неправда», — сказал Кожара в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, украинские власти взяли курс на угнетение русского языка, ущемляя права миллионов граждан Украины. Кожара напомнил о принятии скандального закона об образовании, на примере которого можно увидеть реальные шаги украинской власти в отношении русскоговорящего населения.

«Я считаю, что русский язык — это не язык национальных меньшинств, это второй язык, который исторически существует в нашем государстве», — подчеркнул Кожара.

По его словам, украинские власти осуществляют политику, которая направлена против русского языка, что ведет к усилению напряженности в обществе и государстве.