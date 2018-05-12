События недели: дайджест главных новостей России

Эта неделя во многом стала для России торжественной. Инаугурация президента, годовщина великой Победы, завершение строительства самого большого в стране моста. Чем еще запомнились семь прошедших дней, расскажем в нашем традиционном итоговом обзоре.

7 мая в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента страны. Российский лидер принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и служителей Конституционного Суда.

В этот же день были опубликованы новые «майские указы» — документ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». Правительство должно обеспечить устойчивый рост численности населения, продолжительность жизни россиян поднять до 78 лет, и вдвое снизить число бедных.

Управлять кабмином в годы решения таких важных задач продолжит Дмитрий Медведев. Именно его кандидатуру Владимир Путин предложил на пост премьер-министра, инициатива была поддержана. Действующее правительство сейчас в отставке. Его вновь сформированный состав будет известен в течение недели.

За неделю у границ нашей страны было замечено девять иностранных разведывательных летательных аппаратов. Российские самолеты сил ПВО четыре раза совершали вылеты для сопровождения и перехвата, не допустив в итоге пересечения границ. Напомним, на прошлой неделе около Калининградской области появлялись воздушные судна США, кружившие рядом с границами по несколько часов. Американские СМИ жаловались на то, что российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтийским морем.

В Министерстве обороны России рассказали, что ведомство развивает новые методы отслеживания зарубежных разработок. Страны, обладающие ядерным оружием, стали проводить тайные испытания: взрывы производятся только под землей. Обнаружить их можно лишь средствами сейсмического мониторинга, российские специалисты обладают необходимыми знаниями и опытом.

Кроме того, оборонное ведомство опубликовало видеозапись испытаний новейшего боевого российского беспилотника «Корсар». Дрон предназначен для воздушной разведки, доставки грузов в отдаленные районы, а также нанесения авиаударов.

«Удар для ненавистников России» — так украинские журналисты отреагировали на завершение строительства Крымского моста. Переправа готова к проезду пассажирского транспорта. Официальное открытие, по имеющимся данным, пройдет 15 мая.

Один из главных государственных праздников отмечала Россия на этой неделе. 73 годовщина Победы в Великой Отечественной войне. По традиции в Москве, Петербурге и других крупных городах прошли парады с участием механизированных колонн, авиации, военнослужащих, кадетов и курсантов учебных заведений Министерства обороны.

И, конечно, самой народной и самой масштабной в День Победы стала акция «Бессмертный полк». В этот раз идеей прониклись далеко за пределами России. Шествия прошли в США, Армении, Беларуси, Великобритании, Швеции, Франции и в десятках других государств мира. В нашей стране в этом году она собрала более 10,5 миллионов человек.