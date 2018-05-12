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Общество
Стала известна стоимость провала Самойловой на конкурсе «Евровидение»
Общество
Стала известна стоимость провала Самойловой на конкурсе «Евровидение»
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    Стала известна стоимость провала Самойловой на конкурсе «Евровидение»

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    Стала известна стоимость провала Самойловой на конкурсе «Евровидение»

    Москва, 12 мая. Провал россиянки Юлии Самойловой на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне стоил России 15 миллионов рублей, подсчитали СМИ.

    Минимальный взнос за участие в конкурсе составляет 50 тысяч евро. Для каждого государства сумма взноса станавливаетсая индивидуально, исходя из ВВП страны и количества зрителей телеканала, транслирующего конкурс.

    В среднем, как пишет сетевое издание «Дни.ру», за выступление артиста на сцене «Евровидения» посылающая страна платит около 150 тысяч долларов (9,3 миллиона рублей). В эту сумму включена стоимость перелет бизнес-классом и гостиница для команды, в которую обычно входят 17 человек.

    Отдельно приходится оплачивать постановку номера, пошив костюма для исполнителя, работу режиссера, бэк-вокаллистов и танцоров. Таким образом, за поездку Самойловой в Лиссабон России пришлось заплатить около 15 миллионов рублей.

    Напомним, 12 мая в португальском Лиссабоне пройдет финал международного конкурса «Евровидение – 2018», однако Россия в нем не будет представлена. Участница от России Юлия Самойлова не прошла в следующий этап по итогам полуфинала. Ранее СМИ объяснили, почему выступление Самойловой прошло неудачно.

    Автор: Василий Котов
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