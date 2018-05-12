США выделят Киеву $125 млн на стабилизацию и развитие экономики Донбасса

Киев, 12 мая. Американское агентство по международному развитию (USAID) предоставит Киеву помощь в размере $125 млн для развития экономики Донбасса, говорится в сообщении организации на странице в Facebook.

В Славянске 15 мая состоится совместная пресс-конференция главы бюро USAID по делам стран Европы и Евразии Брока Бирмана, а также спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, американского посла на Украине Мари Йованович. Американские власти объявят о представлении Киеву материальной помощи для Донбасса.

Как поясняет агентство, средства будут направлены на стабилизацию и «сплочение украинской общины», развитие экономики региона. USAID сотрудничает с Украиной более 25 лет, поддерживая реформу финансового сектора. По словам Курта Волкера, он намерен посетить Донбасс 14 мая.