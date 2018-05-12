Киев, 12 мая. Во время визита в Германию президент Украины Петр Порошенко провел полтора часа в немецкой пивной, где обедал традиционными немецкими блюдами.

В ресторане Zum Schiffchen, расположенном в старой части Дюссельдорфа, Порошенко заказал свиную рульку и рагу из бычьего хвоста, отказавшись от знаменитого пива Altbier, передает Rp-online.de.

Изначально посещение пивной в график украинского президента не входило, однако Порошенко удалось согласовать полуторачасовой обед с местной полицией.

Напомним, на этой неделе президент Украины Петр Порошенко посетил с рабочим визитом Германию, где встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном.

С европейскими коллегами Порошенко обсудил, в частности, вопрос ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс. После переговоров Меркель и Макрон отказались выйти к журналистам вместе с Порошенко.