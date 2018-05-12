Делегации 12 стран посетили ДНР, чтобы узнать правду о войне

Донецк, 12 мая. Столицу Донецкой народной республики посетили делегаты из 12 стран, в частности из России, Испании, Сербии, Франции, Германии, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Донецка.

В ходе визита в донецкий ботанический сад иностранцы рассказали о том, как воспринимается конфликт в Донбассе за рубежом, и интересуются ли там происходящим в народных республиках.

Испанский геополитик и президент одной из гуманитарных организаций Энрике Хавьер Рефойо Аседо уже в третий раз приезжает в Донецк. В прошлый раз он привозил помощь из Мадрида для республиканской травматологической больницы. В этот раз испанский представитель привез помощь для детей с неким истинно испанским футбольным колоритом – воспитанники детских домов получат футбольные мячи.

«Мне хотелось бы, чтобы дети жили как дети и думали о счастье, о спорте, а не о войне», — пояснил он.

По словам испанца, он испытывает смешанные чувства, оказавшись в Донецке. Он отметил, чтобы увидеть контраст между войной и мирной жизнью, не обязательно приезжать из Мадрида сразу на фронт. Сравнение можно произвести, просто выехав за несколько километров из Донецка.

«Мы пили в центре города пиво – никаких проблем, все хорошо. Потом мы поехали в Спартак и Зайцево. Знаете, это кардинально разные чувства: вы видите войну. Не только слышите, но и видите своими глазами. Никто в Испании не знает, каково это. В феврале я тоже был здесь и каждую ночь слышал выстрелы со стороны Украины. Испанцы не знают, что такое война, об этом трудно говорить», — рассказывает он.

Аседо утверждает, что в Испании нет информации о происходящем в Донбассе. За редким исключением там показывают выступления президента Украины Петра Порошенко и официальные политические мероприятия – о жизни простых людей в СМИ там открыто говорить не принято. Иностранцы интересуются происходящим в Донбассе, но из-за отсутствия потока информации практически ничего не знают.

Сам испанец разделяет во многом позицию жителей Донбасса. По его словам, об этом даже говорит его головной убор.

«Это казачья шапка, — демонстрирует он головной убор. – Я давно интересуюсь историей казаков – мне это близко. Считайте, что я испанский казак!»

Несмотря на замалчивание в западных СМИ сведений о том, что на самом деле происходит в Донбассе, культурное общение республик с другими странами невозможно запретить. Благодаря таким визитам зарубежных делегаций люди в Европе узнают правду, заметили гости ДНР.