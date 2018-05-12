Все стороны переговоров по Сирии в Астане подтвердили свое участие — МИД Казахстана

Астана, 12 мая. Все стороны переговоров по Сирии на площадке Астаны подтвердили участие в очередном раунде, который состоится 14-15 мая в столице Казахстана, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

Девятый раунд межсирийских переговоров намечен на середину мая. В Астану приедут члены делегации от стран-гарантов — России, Турции и Ирана, представители Дамаска и сирийской оппозиции, говорится в сообщении МИД Казахстана.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура также подтвердил свое участие. Ранее он неоднократно положительно оценивал результаты астанинского процесса, который помогает продвижению диалога в Женеве.