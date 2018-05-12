Рассеянные ветераны из Узбекистана прилетели в Сочи вместо Кисловодска

Сочи, 12 мая. Рассеянные ветераны из Узбекистана, принимавшие участие в параде Победы в Москве, перепутали билеты и прилетели на отдых и лечение в Сочи вместо Кисловодска.

По словам заместителя главы Сочи Эдуарда Волкова, семь ветеранов в аэропорту взяли неправильные билеты и вместо Кисловодска, где должны отдыхать, оказались в Сочи. Он добавил, что мэрия города разместила ветеранов в Сочи, а потом помогла им добраться до места назначения.

«Мэрией были приняты все меры для того, чтобы ветераны почувствовали себя долгожданными гостями, с комфортом разместились в Сочи», — сказал Волков.

Находясь в Сочи, члены делегации из Узбекистана посетили экскурсии, попробовали местные деликатесы и отдохнули на морском берегу. Ветераны поблагодарили мэрию города за гостеприимство, отметив, что Сочи меняется и хорошеет.

В сочинской администрации выразили уверенность, что о небольшом приключении у ветеранов останется не меньше приятных воспоминаний, чем об отдыхе в Кисловодске.