«Ничего сверхъестественного не творят»: в России прокомментировали перехват Ту-95 у берегов Аляски

В США сообщили о перехвате американскими истребителями F-22 двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 у берегов Аляски. В России эту новость опровергли.

О перехвате двух российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне ПВО близ Аляски рассказал The Washington Free Beacon представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Скотт Миллер.

По словам капитана ВМС, вторглись в 200-мильную зону идентификации ПВО (ADIZ) над Беринговым морем рядом с Аляской в пятницу утром.

«Два базирующихся на Аляске истребителя F-22 перехватили и визуально идентифицировали два российских бомбардировщика Ту-95 «Медведь» дальнего действия, летевших в опознавательной зоне ПВО у западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов», — цитирует Миллера издание.

При этом представитель NORAD отметил, что обладающие ядерным потенциалом российские бомбардировщики не нарушили суверенного воздушного пространства США или Канады.

«Это был не перехват, а сопровождение. Американские журналисты — дураки, которые по своей глупости постоянно говорят о том, что их самолеты нас перехватили или наши — их. На самом деле, согласно международным договоренностям, если в нейтральном воздушном пространстве у границ какого-то государства появляются иностранные самолеты, то военные истребители-перехватчики этого государства поднимаются для сопровождения чужих летательных объектов. Это не перехват», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей военный обозреватель Александр Жилин.

По словам эксперта, «перехват самолетов — это боевой маневр, который вынуждает иностранных летчиков под угрозой открытия огня скорректировать курс или совершить вынужденную посадку на ближайший аэродром для выяснения обстоятельств инцидента». А во время сопровождения истребители летят рядом с чужими самолетами до тех пор, пока они не исчезнут из опознавательной зоны ПВО.

Появление российских бомбардировщиков вблизи Аляски собеседник ФАН объяснил тем, что российские летчики выполняют боевое дежурство по периметру российских границ.

«Это нормально. Но в рамках холодной войны в медийном пространстве поднимается истерика: «Видите, что русские творят». А русские ничего сверхъестественного не творят, они летают, несут боевое дежурство точно так же, как и наши западные партнеры», — добавил Александр Жилин.

Напомним, днем ранее появилась информация об участившихся случаях воздушной разведки вдоль российских границ. В беседе с корреспондентом ФАН военный эксперт Борис Рожин, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», объяснил, что этот рост разведывательной активности США и НАТО с помощью как пилотируемых, так и беспилотных летательных аппаратов, объясняется не угрозой со стороны России, как пытаются это подать на Западе, а меркантильными интересами. Потому что, имея опасность в лице России, США выбивают бюджеты для своей оборонной отрасли.