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Второй новейший пассажирский самолет МС-21 испытали в Иркутске
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    Второй новейший пассажирский самолет МС-21 испытали в Иркутске

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    Второй новейший пассажирский самолет МС-21 испытали в Иркутске

    Иркутск, 12 мая. Второй образец новейшего российского пассажирского самолета МС-21 испытали в Иркутске, сообщили представители Иркутского авиазавода.

    По словам источников «Интерфакса», в субботу, 12 мая, в Иркутске прошел первый полет второго самолета МС-21. Отмечается, что лайнер успешно прошел испытания. По некоторым данным, отличительной особенностью воздушного судна стало то, что лайнер сразу летал с убранным шасси.

    Напомним, этой весной на Иркутском авиационном заводе была завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300. Он предназначен для проведения летных испытаний. Источники на предприятии отмечают, что уже собран фюзеляж третьего образца МС-21-300.

    Второй новейший пассажирский самолет МС-21 испытали в Иркутске

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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