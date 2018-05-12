Второй новейший пассажирский самолет МС-21 испытали в Иркутске

Иркутск, 12 мая. Второй образец новейшего российского пассажирского самолета МС-21 испытали в Иркутске, сообщили представители Иркутского авиазавода.

По словам источников «Интерфакса», в субботу, 12 мая, в Иркутске прошел первый полет второго самолета МС-21. Отмечается, что лайнер успешно прошел испытания. По некоторым данным, отличительной особенностью воздушного судна стало то, что лайнер сразу летал с убранным шасси.

Напомним, этой весной на Иркутском авиационном заводе была завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300. Он предназначен для проведения летных испытаний. Источники на предприятии отмечают, что уже собран фюзеляж третьего образца МС-21-300.