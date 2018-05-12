Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Москва, 12 мая. Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» в субботу стал первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги.

Об этом говорится на сайте НХЛ. В первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:2. Одну из шайб забросил Овечкин, также российский хоккеист отличился голевой передачей.

Второй звездой дня стал еще один россиянин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», Евгений Кузнецов. Он сделал две голевых передачи.

Напомним, в апреле Овечкина в седьмой раз признали лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ.