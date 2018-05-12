Киев отреагировал на обвинения в угрозах «ветеранов АТО» российскому дипломату

Киев, 12 мая. МИД Украины отвергает обвинения в том, что воевавшие в Донбассе «ветераны АТО»угрожали сотруднику российского МИД в здании ООН. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Марьяна Беца.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее сообщила, что одному из членов делегации РФ в ходе работе Генассамблеи ООН угрожали физической расправой. По ее словам, это были одетые в камуфляж украинские «ветераны» Донбасса.

Марьяна Беца назвала это сообщение «инсинуациями», отвергнув все обвинения. Об этом представитель МИД Украины написала в своем Twitter. Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, новую власть не признали легитимной. В апреле того же года Киев инициировал силовую операцию в Донбассе. Жертвами конфликта по оценкам ООН стали более 10 тысяч человек.