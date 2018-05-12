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Звезда сериала «Закрытая школа» внезапно умер в 32 года
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    Звезда сериала «Закрытая школа» внезапно умер в 32 года

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    Звезда сериала «Закрытая школа» внезапно умер в 32 года

    Москва, 12 мая. Звезда сериала «Закрытая школа» Юрий Киндрат внезапно умер 9 мая в возрасте 32 лет. О причине смерти актера не сообщается.

    Как уточняют СМИ, о том, что стало причиной смерти Киндрата, а также о дате и месте похорон будет сообщено позже.

    Зрителям Киндрат был известен по ролям в сериалах и фильмах «Закрытая школа», «Игра», «Гостиница Россия», «Настя», «Спящие-2». Он родился 4 апреля 1986 года в Тюмени, учился в актерской Школе Драмы Германа Седакова, а также в США, сотрудничал с московскими театрами.

    Автор: Василий Котов
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