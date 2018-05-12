Киев, 12 мая. Журналисты раскрыли некоторые тайны из биографии президента Украины Петра Порошенко.

Как оказалось, Порошенко скрывает от украинцев немало тайн. Некоторые из них касаются биографии украинского президента. Как оказалось, его отец до свадьбы с супругой носил фамилию Вальцман, что может говорить о еврейских корнях человека, который хотел запретить учиться нацменьшинствам Украины на родном языке.

Кроме того, отец Порошенко сидел за воровство госсобственности. Этот опыт, по мнению украинских СМИ, его сыну пригодился: Алексей после университета быстро усвоил, что нужно жить так, чтобы у него все было, а ему за это ничего не было, пишет «Дни.ру».

Как известно, президент не отказался от своих бизнес-активов после избрания главой Украины в 2014 году. Он не выполнил практически ни одного из взятых на тот момент на себя обязательств.

Перед пламенной речью о борьбе с коррупцией владелец фирм группы «Рошен» учредил офшорную компанию. Данные полученные немецкой газетой S?ddeutsche Zeitung подтверждали, что это произошло в разгар войны в Донбассе. Однако все расследования на этот счет не доводились на Украине до логического конца.

Также отмечается, что, вероятно, он был основным спонсором Евромайдана и деньгами проложил путь во власть. Теперь, обосновавшись на посту президента Украины, Порошенко не гнушается приходить на официальные мероприятия в нетрезвом виде. Одним из ярких примеров стало его выступление в Мариуполе, которое политологи Украины тактично назвали «в особом состоянии».