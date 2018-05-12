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В ПФР рассказали, сколько лет самому старому пенсионеру в России
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    В ПФР рассказали, сколько лет самому старому пенсионеру в России

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    В ПФР рассказали, сколько лет самому старому пенсионеру в России

    Москва, 12 мая. В Пенсионном фонде РФ рассказали, сколько лет самому старому пенсионеру в России.

    По данным ведомства, самым пожилым российским пенсионером является 128-летняя жительница Чеченской Республики. Уточняется, что она родилась 1 июля 1889 года, передает RT.  

    Также в ПФ России сообщили, что в настоящее время в стране проживают 37 пенсионеров старше 110 лет. В основном это жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии. При этом наибольшее количество пенсионеров старше 100 лет зарегистрированы в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

    Напомним, ранее, как сообщала «Газета.ру», россияне высказались по поводу возможного повышения пенсионного возраста в РФ.

    Автор: Василий Котов
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