В ПФР рассказали, сколько лет самому старому пенсионеру в России

Москва, 12 мая. В Пенсионном фонде РФ рассказали, сколько лет самому старому пенсионеру в России.

По данным ведомства, самым пожилым российским пенсионером является 128-летняя жительница Чеченской Республики. Уточняется, что она родилась 1 июля 1889 года, передает RT.

Также в ПФ России сообщили, что в настоящее время в стране проживают 37 пенсионеров старше 110 лет. В основном это жители Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана и Ингушетии. При этом наибольшее количество пенсионеров старше 100 лет зарегистрированы в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

Напомним, ранее, как сообщала «Газета.ру», россияне высказались по поводу возможного повышения пенсионного возраста в РФ.