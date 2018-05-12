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Общество
Российское жюри не оценило выступление певца из Украины в полуфинале «Евровидения – 2018»
Общество
Российское жюри не оценило выступление певца из Украины в полуфинале «Евровидения – 2018»
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    Российское жюри не оценило выступление певца из Украины в полуфинале «Евровидения – 2018»

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    Российское жюри не оценило выступление певца из Украины в полуфинале «Евровидения – 2018»

    Москва, 12 мая. Российское жюри не нашло выдающимся выступление украинского певца Melovin в полуфинале международного песенного конкурса «Евровидение-2018» и оценило его только в шесть из 12 возможных баллов.

    О таких результатах голосования в полуфинале сообщил ранее со ссылкой на осведомленные источники Telegram-канал Super. В состав жюри от России вошли пять экспертов: композитор Владимир Матецкий, продюсер Яна Рудковская, хореограф Сергей Мандрик, певица Александра Воробьева и ведущий радиостанции «Европы Плюс» Алексей Мануйлов.

    Жюри оценивали выступление участников по ряду критериев, обращая внимание не только на вокальные данные участников, но и на номер, музыку и текст песни. Украинский певец Melovin выступает на «Евровидении» с песней Under the Ladder. Как утверждает певец, его песня рассказывает о создании собственного будущего без правил, передает «Подмосковье 360».

    Российская певица Юлия Самойлова не смогла пройти в финал конкурса, который пройдет 12 мая в Лиссабоне, по итогам голосования в полуфинале. Ранее СМИ объяснили, почему выступление россиянки оказалось неудачным.

    Автор: Василий Котов
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