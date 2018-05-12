Меню
Весь мир
Итальянский суд реабилитировал обвиняемого в финансовых махинациях Берлускони
Общество
Стала известна стоимость провала Самойловой на конкурсе «Евровидение»
Следующая новость
Загрузка...

    Итальянский суд реабилитировал обвиняемого в финансовых махинациях Берлускони

    92

    Итальянский суд реабилитировал обвиняемого в финансовых махинациях Берлускони

    Рим, 12 мая. Итальянский суд реабилиторовал бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, который обвинялся в финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Mediaset.

    Берлускони реабилиторован надзорным судом Милана. За примерное поведение бывшего премьера Италии освободили от последних 45 дней социальных работ. Теперь ранее осужденный сможет снова баллотироваться на выборах различного уровня, пишут зарубежные СМИ.

    Напомним, в 2013 году Кассационный суд Италии признал Берлускони виновным и пригороворил его к четырем годам тюремного заключения. Однако три года экс-премьеру отменили по амнистии. Еще один год бывший политик отбыл на общественных работах, во время которых ухаживал за больными слабоумием и страдающими синдромом Альцгеймера.

    Итальянский суд реабилитировал обвиняемого в финансовых махинациях Берлускони

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.