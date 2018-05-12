Итальянский суд реабилитировал обвиняемого в финансовых махинациях Берлускони

Рим, 12 мая. Итальянский суд реабилиторовал бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, который обвинялся в финансовых махинациях в принадлежащей ему компании Mediaset.

Берлускони реабилиторован надзорным судом Милана. За примерное поведение бывшего премьера Италии освободили от последних 45 дней социальных работ. Теперь ранее осужденный сможет снова баллотироваться на выборах различного уровня, пишут зарубежные СМИ.

Напомним, в 2013 году Кассационный суд Италии признал Берлускони виновным и пригороворил его к четырем годам тюремного заключения. Однако три года экс-премьеру отменили по амнистии. Еще один год бывший политик отбыл на общественных работах, во время которых ухаживал за больными слабоумием и страдающими синдромом Альцгеймера.