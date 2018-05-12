Сирия: Россия зафиксировала нарушение перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

Москва, 12 мая. В Сирии продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий, в рамках которого Россия зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо, турецкая часть представительства — шесть нарушений в провинциях Идлиб и Хама.

Российские офицеры зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия и пять в Алеппо, турецкие представители комиссии сообщили о трех случаях стрельбы в Идлибе и в Хаме, говорится в информационном бюллетене Минобороны России. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию в населенном пункте Шейх-Наджар провинции Алеппо, выдав сирийцам 445 проднаборов, общий вес груза — 1,9 тонны.

За минувшие сутки медицинскую помощь получили 75 местных жителей. Количество населенных пунктов, которые поддерживают процесс примирения, по прежнему составляет 2509.

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