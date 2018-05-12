Меню
Новости Сирии
Сирия: Россия зафиксировала нарушение перемирия в провинциях Латакия и Алеппо
Общество
Стала известна стоимость провала Самойловой на конкурсе «Евровидение»
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: Россия зафиксировала нарушение перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

    284

    Сирия: Россия зафиксировала нарушение перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

    Москва, 12 мая. В Сирии продолжается мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий, в рамках которого Россия зафиксировала семь случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо, турецкая часть представительства — шесть нарушений в провинциях Идлиб и Хама.

    Российские офицеры зафиксировали два нарушения режима прекращения огня в провинции Латакия и пять в Алеппо, турецкие представители комиссии сообщили о трех случаях стрельбы в Идлибе и в Хаме, говорится в информационном бюллетене Минобороны России. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии провел гуманитарную акцию в населенном пункте Шейх-Наджар провинции Алеппо, выдав сирийцам 445 проднаборов, общий вес груза — 1,9 тонны.

    За минувшие сутки медицинскую помощь получили 75 местных жителей. Количество населенных пунктов, которые поддерживают процесс примирения, по прежнему составляет 2509.
    .

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.