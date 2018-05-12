Два мирных жителя ДНР ранены при обстрелах Донбасса со стороны ВСУ

Донецк, 12 мая. ВСУ 35 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, ранения получили два мирных жителя, сообщил представитель ДНР в СЦКК.

Киевские силовики продолжают нарушать режим тишины, обстреливая территорию ДНР. Накануне в результате обстрела ранения получили два человека. ВСУ выпустили по республике свыше 270 мин и снарядов, при обстрелах использовали тяжелое вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Огонь открывался в направлении Горловки, Донецка, за минувшие сутки украинские силовики применили свыше 1200 различных боеприпасов. Напомним, что 11 мая в ДНР праздновали годовщину со дня провозглашения республики, в Донецк приехали представители 12 стран мира, в том числе из России, соседней ЛНР, Германии, Швеции и других европейских стран.