Киев, 12 мая. Украинские власти хотят ввести безвизовый режим с 61 страной, которая уже поддерживает такой режим с государствами ЕС. В настоящее время представители Киева ведут переговоры по данному вопросу, сообщает МИД Украины.

По словам замглавы Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Меняйло, отмены виз Киев хочет достичь на взаимной основе, чтобы расширить географию путешествий украинцев.

«Мы это предлагаем на взаимной основе. Мы к вам с безвизом — вы к нам, чтобы география безвизовых путешествий граждан Украины была шире», — приводят слова Меняйло украинские СМИ.

Он добавил, что в скором времени Украина может ввести безвизовый режим с Уругваем, Перу, Колумбией и Мексикой.

Напомним, в начале мая стало известно, что Евросоюз намерен ограничить въезд для граждан Украины и ввести для них платные разрешения на посещение стран ЕС.