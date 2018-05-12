Силовики предотвратили теракт во время выборов в Ираке

Мосул, 12 мая. Иракские силовики предотвратили теракт во время парламентских выборов в стране. Боевики готовили взрыв на избирательном участке, сообщил глава комитета по безопасности заксобрания провинции Дияла.

В субботу, 12 мая, силовики ликвидировали в иракской провинции Дияла двух боевиков, которые готовили теракт на избирательном участке.

Как передают зарубежные СМИ, террористы собирались совершить взрыв — у них были заготовлены «пояса смертников». Также они вооружились автоматическим оружием.

Теракт удалось предотвратить за несколько часов до начала голосования на выборах в парламент. Голосование стартовало в семь утра по местному времени (совпадает с московским).

Выборы в Ираке проходят впервые после освобождения территории государства от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 ( арабское название — ДАИШ).

1 Организация запрещена на территории РФ.