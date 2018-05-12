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Силовики предотвратили теракт во время выборов в Ираке
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    Силовики предотвратили теракт во время выборов в Ираке

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    Силовики предотвратили теракт во время выборов в Ираке

    Мосул, 12 мая. Иракские силовики предотвратили теракт во время парламентских выборов в стране. Боевики готовили взрыв на избирательном участке, сообщил глава комитета по безопасности заксобрания провинции Дияла.

    В субботу, 12 мая, силовики ликвидировали в иракской провинции Дияла двух боевиков, которые готовили теракт на избирательном участке.

    Как передают зарубежные СМИ, террористы собирались совершить взрыв — у них были заготовлены «пояса смертников». Также они вооружились автоматическим оружием.

    Теракт удалось предотвратить за несколько часов до начала голосования на выборах в парламент. Голосование стартовало в семь утра по местному времени (совпадает с московским).

    Выборы в Ираке проходят впервые после освобождения территории государства от запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 ( арабское название — ДАИШ).

    Силовики предотвратили теракт во время выборов в Ираке

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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