Меню
Общество
У талисмана аэропорта «Симферополь» собаки Алисы появились поклонники
Украина
Киев хочет ввести безвизовый режим с 61 государством
Следующая новость
Загрузка...

    У талисмана аэропорта «Симферополь» собаки Алисы появились поклонники

    51

    У талисмана аэропорта «Симферополь» собаки Алисы появились поклонники

    Москва, 12 мая. У официального талисмана крымского международного аэропорта «Симферополь» собаки породы бордер-колли Алисы появились поклонники по всему миру, сообщает пресс-служба аэропорта.

    Алиса живет в кинологическом комплексе аэропорта «Симферополь» около месяца. Ее в честь встречи первого пассажира подарил генеральный подрядчик строительства нового терминала. Щенка назвали Alis Felecis (Алис Феличис), что в переводе с латинского означает «Крылья Удачи».

    Как отметили в аэропорту, сейчас Алисе уже больше четырех месяцев, она активно учится и уже знает команды «сидеть», «лежать», «стоять» и «рядом». Также у щенка есть свой Instagram, который уже стал популярным не только в России, передает РИА Новости.

    «Алиса активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится подробностями своей жизни и общается с подписчиками, которых уже более двух тысяч. При этом есть подписчики не только из России, но и из Бразилии, Испании и Португалии», — рассказали в аэропорту.

    После того, как Алиса изучит основные команды, кинологи начнут обучать ее поиск3у запрещенных веществ, оружия и взрывчатки.

    Напомним, новый терминал международного аэропорта «Симферополь» работает с 16 апреля. В год он может обслужить 6,5 миллионов пассажиров. Кинологический комплекс, оснащенный всем необходимым оборудованием для тренировок собак, появился в рамках строительства нового терминала.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.