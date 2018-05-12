У талисмана аэропорта «Симферополь» собаки Алисы появились поклонники

Москва, 12 мая. У официального талисмана крымского международного аэропорта «Симферополь» собаки породы бордер-колли Алисы появились поклонники по всему миру, сообщает пресс-служба аэропорта.

Алиса живет в кинологическом комплексе аэропорта «Симферополь» около месяца. Ее в честь встречи первого пассажира подарил генеральный подрядчик строительства нового терминала. Щенка назвали Alis Felecis (Алис Феличис), что в переводе с латинского означает «Крылья Удачи».

Как отметили в аэропорту, сейчас Алисе уже больше четырех месяцев, она активно учится и уже знает команды «сидеть», «лежать», «стоять» и «рядом». Также у щенка есть свой Instagram, который уже стал популярным не только в России, передает РИА Новости.

«Алиса активно ведет свой блог в Instagram. Там она делится подробностями своей жизни и общается с подписчиками, которых уже более двух тысяч. При этом есть подписчики не только из России, но и из Бразилии, Испании и Португалии», — рассказали в аэропорту.

После того, как Алиса изучит основные команды, кинологи начнут обучать ее поиск3у запрещенных веществ, оружия и взрывчатки.

Напомним, новый терминал международного аэропорта «Симферополь» работает с 16 апреля. В год он может обслужить 6,5 миллионов пассажиров. Кинологический комплекс, оснащенный всем необходимым оборудованием для тренировок собак, появился в рамках строительства нового терминала.