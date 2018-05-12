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ЛНР: ВСУ шесть раз обстреляли территорию республики
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    ЛНР: ВСУ шесть раз обстреляли территорию республики

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    ЛНР: ВСУ шесть раз обстреляли территорию республики

    Луганск, 12 мая. Украинские силовики шесть раз обстреляли территорию Луганской народной республики за последние сутки, сообщили представители Народной милиции ЛНР.

    «За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня», — констатировали в пресс-службе военного ведомства.

    Как уточнили сотрудники народной милиции, ВСУ использовали при обстрелах минометы калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

    Как уточнили в оборонном ведомстве, под огнем украинской армии оказались позиции военнослужащих ЛНР в районе населенных пунктов Калиново, Нижнее Лозовое, Желобок, Лозовое, Калиновка. В результате обстрелов ВСУ погиб один боец республики.

    ЛНР: ВСУ шесть раз обстреляли территорию республики

    Автор: Катерина Тимошенская
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