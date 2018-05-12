В МВД назвали число граждан США, получивших разрешение на работу в России

Москва, 12 мая. В МВД назвали число американских граждан, получивших разрешение на работу в России в 2018 году. По данным ведомства, за первый квартал текущего года количество выданных разрешений превысило 140.

«По данным ведомственной статистической отчетности, в отношении граждан США за 3 месяца 2018 года оформлено 144 разрешения на работу», — сообщил источник в МВД РИА Новости.

Он отметил, что 130 из них выдано высококвалифицированным специалистам.

Напомним, в настоящее время Госдума и Совет Федерации совместно разрабатывают законопроект об ответных мерах на новые антироссийские санкции США. В документе предлагается запретить или ограничить наем граждан США или граждан стран, поддерживающих политику Вашингтона, на работу в России. Ранее в Общественной палате РФ отметили, что контрсанкции не ухудшат положение россиян.

Новые санкции против РФ США приняли в апреле, в «черный список» попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний. Санкции привели к временному падению курса рубля на международном валютном рынке.