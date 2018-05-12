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Сирия: ВКС РФ атаковали боевиков вдоль турецкой границы в провинции Идлиб
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    Сирия: ВКС РФ атаковали боевиков вдоль турецкой границы в провинции Идлиб

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    Сирия: ВКС РФ атаковали боевиков вдоль турецкой границы в провинции Идлиб

    Бейрут, 12 мая. ВКС РФ атаковали позиции боевиков «Туркестанской исламской партии» в провинции Идлиб.

    Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники, ВКС РФ нанесли удары по базе «Туркестанской исламской партии». Российские самолеты осуществили несколько авианалетов в районе Джиср Аш-Шугур в Идлибе, расположенном около турецкой границы. Эта операция позволит ослабить влияние боевиков на этой территории.

    Отметим, что «Туркестанская исламская партия» состоит в основном из иностранных боевиков, прибывших в Сирию. Они держат под контролем значительную часть западного Идлиба.

    Сирия: ВКС РФ атаковали боевиков вдоль турецкой границы в провинции Идлиб

    Ранее сообщалось об операции российской авиации в провинции Хама. ВКС РФ осуществили около 20 ударам по позициям экстремистов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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