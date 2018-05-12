Сирия: ВКС РФ атаковали боевиков вдоль турецкой границы в провинции Идлиб

Бейрут, 12 мая. ВКС РФ атаковали позиции боевиков «Туркестанской исламской партии» в провинции Идлиб.

Как передают зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники, ВКС РФ нанесли удары по базе «Туркестанской исламской партии». Российские самолеты осуществили несколько авианалетов в районе Джиср Аш-Шугур в Идлибе, расположенном около турецкой границы. Эта операция позволит ослабить влияние боевиков на этой территории.

Отметим, что «Туркестанская исламская партия» состоит в основном из иностранных боевиков, прибывших в Сирию. Они держат под контролем значительную часть западного Идлиба.

Ранее сообщалось об операции российской авиации в провинции Хама. ВКС РФ осуществили около 20 ударам по позициям экстремистов.