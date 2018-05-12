Меню
Общество
«Задачи победить не стояло»: стало известно, почему Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Общество
Российское жюри не оценило выступление певца из Украины в полуфинале «Евровидения – 2018»
Следующая новость
Загрузка...

    «Задачи победить не стояло»: стало известно, почему Самойлова не прошла в финал «Евровидения»

    1755

    «Задачи победить не стояло»: стало известно, почему Самойлова не прошла в финал «Евровидения»

    Москва, 12 мая. Российская певица Юлия Самойлова не смогла пройти в финал международного песенного конкурса «Евровидение», поскольку ей не удалось получить необходимое для этого количество голосов, однако задачи победить перед исполнительницей и не стояло, сообщают СМИ.

    Как рассказали продюсеры Самойловой, певица сделала все, что было в ее силах. Глава российской делегации на «Евровидении» Юрий Аксюта отмечал, что целью Самойловой было правильно и честно представить страну, учитывая непростую ситуацию на международной политической арене.

    «У нас нет задачи победить, привезти «Евровидение» в Россию. Не стоит такой задачи», — говорил он  в эфире шоу VK Live.

    «Задачи победить не стояло»: стало известно, почему Самойлова не прошла в финал «Евровидения»

    При этом мать певицы в неудаче Самойловой винит команду, занимавшуюся организацией номера. Она уверена, что должным образом в номер никто не вложился, а клип на песню был снят «копеечный», передавала «Комсомольская правда».

    Многие коллеги артистку поддержали. Певица Диана Гурцкая отметила, что, добившись участия в «Евровидении», Самойлова уже стала победительницей, а продюсер Яна Рудковская считает, что российской исполнительнице было непросто состязаться с другими участниками конкурса из-за неравных условий.

    Напомним, россиянка Юлия Самойлова с песней «I Won't Break» выбыла из конкурса «Евровидение-2018» на этапе полуфинала. Таким образом, в финале песенного конкурса, который в субботу пройдет в Лиссабоне, Россия не будет представлена. Последний раз российские исполнители не смогли пробиться в финал в 2004 году.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.