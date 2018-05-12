«Задачи победить не стояло»: стало известно, почему Самойлова не прошла в финал «Евровидения»

Москва, 12 мая. Российская певица Юлия Самойлова не смогла пройти в финал международного песенного конкурса «Евровидение», поскольку ей не удалось получить необходимое для этого количество голосов, однако задачи победить перед исполнительницей и не стояло, сообщают СМИ.

Как рассказали продюсеры Самойловой, певица сделала все, что было в ее силах. Глава российской делегации на «Евровидении» Юрий Аксюта отмечал, что целью Самойловой было правильно и честно представить страну, учитывая непростую ситуацию на международной политической арене.

«У нас нет задачи победить, привезти «Евровидение» в Россию. Не стоит такой задачи», — говорил он в эфире шоу VK Live.

При этом мать певицы в неудаче Самойловой винит команду, занимавшуюся организацией номера. Она уверена, что должным образом в номер никто не вложился, а клип на песню был снят «копеечный», передавала «Комсомольская правда».

Многие коллеги артистку поддержали. Певица Диана Гурцкая отметила, что, добившись участия в «Евровидении», Самойлова уже стала победительницей, а продюсер Яна Рудковская считает, что российской исполнительнице было непросто состязаться с другими участниками конкурса из-за неравных условий.

Напомним, россиянка Юлия Самойлова с песней «I Won't Break» выбыла из конкурса «Евровидение-2018» на этапе полуфинала. Таким образом, в финале песенного конкурса, который в субботу пройдет в Лиссабоне, Россия не будет представлена. Последний раз российские исполнители не смогли пробиться в финал в 2004 году.