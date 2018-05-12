Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в провинции Хама

Бейрут, 12 мая. ВКС РФ нанесли точечные удары по позициям боевиков в северной части сирийской провинции Хама, сообщили источники в армии Сирии.

Как передают зарубежные СМИ, ссылаясь на свои источники, ВКС РФ осуществили более 20 ударов по базам и хранилищам оружия боевиков в провинции Хама. Отмечается, что они находились в городах Кафр Зита, Закат, Аль-Латамина и Арбин.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удары по позициям запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб. ВКС РФ также уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме.

1 Организация запрещена на территории РФ.