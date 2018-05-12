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Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в провинции Хама
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    Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в провинции Хама

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    Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в провинции Хама

    Бейрут, 12 мая. ВКС РФ нанесли точечные удары по позициям боевиков в северной части сирийской провинции Хама, сообщили источники в армии Сирии.

    Как передают зарубежные СМИ, ссылаясь на свои источники, ВКС РФ осуществили более 20 ударов по базам и хранилищам оружия боевиков в провинции Хама. Отмечается, что они находились в городах Кафр Зита, Закат, Аль-Латамина и Арбин.

    Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удары по позициям запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 в провинции Идлиб. ВКС РФ также уничтожили штаб «Джейш аль-Иззы» в Хаме.

    Сирия: ВКС РФ нанесли удары по позициям боевиков в провинции Хама

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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