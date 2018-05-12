Сирия: завершился выход боевиков из южных кварталов Дамаска

Дамаск, 12 мая. В субботу в Сирии завершился выход боевиков из южных кварталов Дамаска, включая населенный пункт Мухайям эль-Ярмук.

В настоящее время под контролем террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) остается небольшая часть территории южных кварталов Дамаска, сирийские военные продолжают спецоперацию по ликвидации террористов.

Напомним, вывод боевиков из окрестностей сирийской столицы проводился в течение восьми дней. Договоренности об их выходе из района были достигнуты при помощи российского Центра по примирению враждующих сторон. Всего южные кварталы Дамаска покинули свыше 3,2 тысяч боевиков, а также более пяти тысяч их родственников.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска освободили от боевиков город Бабила на юге провинции Дамаск.

1 Организация запрещена на территории РФ.