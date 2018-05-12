Киев, 12 мая. Генпрокурор Украины Юрий Луценко отыскал своего двойника в дивизии СС «Галичина».

В Национальном университете «Острожская академия» в Ровенской области он рассказал, что смотрел фотоальбом дивизии и увидел в нем свою копию в немецкой форме.

«Моя точная копия восьмого класса, только в немецкой форме. Ваффен СС», — сказал Луценко.

Обнаруженный двойник натолкнул Луценко на мысли об истории Украины, оценивать деятельность дивизии генпрокурор не стал, предоставив это право историкам.

«Я понял, что если бы мои родители родились не в Черниговской области, а, например, в Дрогобыче, возможно, все было бы по-другому в нашей семье. Наш народ просто искусственно разорвали, и каждый раз, чтобы получить свободу, нужно было опираться на одну из меньших, якобы, зол», — заявил он.

Напомним, дивизия СС «Галичина» была создана по разрешению германских оккупационных властей на территории Западной Украины в 1943 году. Соединение было разгромлено Красной армией в 1944 году в районе города Броды.