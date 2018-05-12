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Немецкие экологи хотят сорвать строительство «Северного потока – 2»
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    Немецкие экологи хотят сорвать строительство «Северного потока – 2»

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    Немецкие экологи хотят сорвать строительство «Северного потока – 2»

    Москва, 12 мая. Немецкие экологи хотят сорвать строительство российского газопровода «Северный поток – 2». Как сообщает телеканал NDR, Союз защиты природы Германии через суд пытается предотвратить начало строительства в Грайфсвальдском заливе.

    Жалобу на разрешение строительства в территориальных водах Германии, принятом горным ведомством города Штральзунд, экологи подали в марте. Члены Союза утверждают, что реализация проекта «Северный поток – 2» якобы навредит экологии в заливе, и пытаются добиться от суда вынесения вердикта по жалобе до начала строительства.

    Напомним, горное ведомство города Штральзунд дало разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток -2» в территориальных водах Германии в январе. Кроме Германии, разрешение на реализацию проекта уже дала Финляндия.

    Строительству газопровода неоднократно пытались помешать. В частности, против «Северного потока – 2» выступают прибалтийские страны и Украина. Однако в «Газпроме» уверены в успешной реализации проекта. Ранее Германия успокоила прибалтийские государства, протестующие против газопровода.

    Автор: Василий Котов
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