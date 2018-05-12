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Стало известно, почему президент Аргентины не приедет на ЧМ-2018 – СМИ
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    Стало известно, почему президент Аргентины не приедет на ЧМ-2018 – СМИ

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    Стало известно, почему президент Аргентины не приедет на ЧМ-2018 – СМИ

    Москва, 12 мая. Президент Аргентины Маурисио Макри, как стало известно местным СМИ, не приедет на чемпионат мира по футболу в Россию из-за сложной экономической ситуации в стране.

    Об этом сообщил изданию Nacion источник, близкий к главе государства. По его словам, Макри не поедет на ЧМ-2018 «в любом случае».

    «Он не поедет в любом случае. В нынешней ситуации это уже не то, из чего нужно исходить», — сказал он.

    Напомним, ранее глава Аргентины Маурисио Макри собирался посетить матч между сборной Аргентины и Исландии, который 16 июня пройдет в Москве, затем аргентинский президент хотел поддержать национальную команду на встречах со сборными Хорватии и Нигерии. Однако экономическая ситуация в Аргентине в последние дни существенно ухудшилась. В пятницу курс аргентинского песо упал до минимума и составил 23,73 песо за один доллар США.

    Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. Ранее в Сети стартовало голосование за слоган сборной России на мундиале.

    Автор: Василий Котов
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