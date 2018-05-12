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12 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении
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    12 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении

    Правительственные войска Сирии освободили город Бабила в Южном Дамаске. Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении. Первая ступень нового поколения ракеты Falcon 9 успешно вернулась на Землю. Автомобильные номера в России оснастят электронными чипами.
    8:42 12 Мая 2018
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    Правительственные войска Сирии освободили город Бабила в Южном Дамаске

    12 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении

    Сирийские правительственные войска освободили от боевиков город Бабила на юге провинции Дамаск. Сообщается, что сирийская армия вошла в Бабилу, находящуюся к востоку от лагеря Ярмук, и объявила город свободным от террористов. Ранее стало известно, что сирийское правительство достигло соглашения с незаконными бандформированиями на вывод боевиков с юга Дамаска в обмен на эвакуацию 5 тысяч мирных граждан. Сделать это планируется до середины мая, когда начнется священный для мусульман месяц рамадан.

    Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении

    12 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении

    Глава правительства Армении Никол Пашинян надеется на улучшение отношений между Москвой и Ереваном. Пашинян отметил, что понимает опасения Кремля в связи со сменой власти в Армении. Однако он надеется развеять эти опасения. Армянский премьер указывает на значительный потенциал двусторонних отношений. Премьер выразил мнение, что протесты в Армении, в результате которых он возглавил правительство, являются следствием внутренних проблем, а не внешнеполитического курса. 

    Первая ступень нового поколения ракеты Falcon 9 успешно вернулась на Землю

    12 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении

    Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 нового поколения совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане, сообщает пресс-служба компании SpaceX. Ракета-носитель успешно стартовала с мыса Канаверал в 23.14 по Москве 11 мая. Спустя три минуты прошло отделение первой ступени ракеты-носителя, еще через шесть минут она совершила вертикальную посадку на автоматизированную плавучую платформу в Атлантическом океане. Ракета вывела на орбиту первый геостационарный спутник связи Бангладеш. 

    Автомобильные номера в России оснастят электронными чипами

    12 мая | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Пашинян заявил, что хочет улучшить отношения России и Армении

    Министерство внутренних дел России планирует оснастить электронными чипами государственные автомобильные номера. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. В настоящее время в ведомстве прорабатывается механизм реализации данной инициативы. В ведомстве отметили, что установка электронных чипов на государственные автомобильные номера поможет выявлять угоны и оперативно привлекать нарушителей к ответственности. Предполагается, что электронные чипы будут считываться камерами фотофиксации. 
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