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СМИ заявили о перехвате двух бомбардировщиков РФ американскими F-22 у Аляски
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    СМИ заявили о перехвате двух бомбардировщиков РФ американскими F-22 у Аляски

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    СМИ заявили о перехвате двух бомбардировщиков РФ американскими F-22 у Аляски

    Москва, 12 мая. В субботу американские СМИ заявили, что истребителями F-22 у берегов Аляски якобы были перехвачены два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.

    Как сообщает телеканал «Си-эн-эн» со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Эндрю Хеннесси, бомбардировщики были перехвачены накануне утром.

    Хеннесси утверждает, что бомбардировщики летели в опознавательной зоне ПВО США к северу от Алеутских островов. В них базирующиеся на Аляске американские F-22, по его словам, якобы распознали российские дальние бомбардировщики Ту-95 «Медведь» и перехватили их.

    Представитель НОРАД заявил телеканалу, что американские самолеты якобы сопровождали Ту-95 до тех пор, пока они не покинули опознавателдьную зону.

    Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что Ту-95 ВКС РФ и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ РФ провели полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В ходе полетов они тренировали дозаправку в воздухе.

    Автор: Василий Котов
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