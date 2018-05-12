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Украинские СМИ заявили о задержании двух рыбаков российскими пограничниками
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    Украинские СМИ заявили о задержании двух рыбаков российскими пограничниками

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    Украинские СМИ заявили о задержании двух рыбаков российскими пограничниками

    Москва, 12 мая. Украинские СМИ со ссылкой на управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по Запорожской области заявили, что двух пропавших в Азовском море рыбаков якобы задержали российские пограничники.

    Утверждается, что о «задержании» рыбаков рассказала жена одного из них. По данным СМИ, сейчас они якобы находятся в Ейске.

    Как сообщала Госслужба по чрезвычайным ситуациям, два жителя Бердянска отправились в море с территории базы отдыха на Азове на лодке «Амур», после этого они пропали. Российская сторона пока не прокомментировала данные сообщения.

    Напомним, сообщения о задержании судов в Азовском море последнее время поступают регулярно. Ситуация обострилась после того, как в конце марта украинские пограничники незаконно задержали крымское судно «Норд» вместе с экипажем, обвинив команду в якобы «нарушении порядка» въезда в Крым.

    Как сообщало URA.RU, в начале мая у берегов Крыма были задержаны украинские браконьеры, незаконно добывавшие камбалу в Черном море. В настоящее время экипаж рыболовецкого судна доставлен в Крым для дальнейших разбирательств. Киев в свою очередь безосновательно обвинил Россию в «захвате» судна.

    Автор: Василий Котов
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