Украинские СМИ заявили о задержании двух рыбаков российскими пограничниками

Москва, 12 мая. Украинские СМИ со ссылкой на управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по Запорожской области заявили, что двух пропавших в Азовском море рыбаков якобы задержали российские пограничники.

Утверждается, что о «задержании» рыбаков рассказала жена одного из них. По данным СМИ, сейчас они якобы находятся в Ейске.

Как сообщала Госслужба по чрезвычайным ситуациям, два жителя Бердянска отправились в море с территории базы отдыха на Азове на лодке «Амур», после этого они пропали. Российская сторона пока не прокомментировала данные сообщения.

Напомним, сообщения о задержании судов в Азовском море последнее время поступают регулярно. Ситуация обострилась после того, как в конце марта украинские пограничники незаконно задержали крымское судно «Норд» вместе с экипажем, обвинив команду в якобы «нарушении порядка» въезда в Крым.

Как сообщало URA.RU, в начале мая у берегов Крыма были задержаны украинские браконьеры, незаконно добывавшие камбалу в Черном море. В настоящее время экипаж рыболовецкого судна доставлен в Крым для дальнейших разбирательств. Киев в свою очередь безосновательно обвинил Россию в «захвате» судна.