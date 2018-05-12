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Ученые создали нанонити, очищающие артерии от холестериновых бляшек
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    Ученые создали нанонити, очищающие артерии от холестериновых бляшек

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    Ученые создали нанонити, очищающие артерии от холестериновых бляшек

    Чикаго, 12 мая. В США ученые-медики создали специальные нанонити, при помощи которых появилась возможность удалять, как холестериновые бляшки, так и жировые наросты в артериях и венах человека. В ходе успешных испытаний было проверено воздействие нанонитей на мышей, страдавших атеросклерозом. Данные полученные в результате опытов были обнародованы на научной конференции ATVB 2018 в городе Сан-Франциско.

    По словам профессора Нила Мансукхани из Северо-Западного университета в Чикаго, развитие атеросклероза можно остановить, используя и другие препараты, которые уменьшают концентрацию «плохих» видов холестерина. Но эти препараты не способны ликвидировать уже существующие последствия болезни. А нанонити успешно справляются с решением этой задачи. 

    Как правило, атеросклероз и сопутствующие ему болезни сердца и сосудов начинаются с накопления холестериновых бляшек на стенках сосудов, что, в свою очередь, со временем приводит к их утолщению, а также вызывает накопление в них кальция и потерю гибкости.

    На данный момент ученые еще не открыли конкретные механизмы формирования холестериновых бляшек и известковых отложений на стенках сосудов. Однако, длительные наблюдения за пациентами показали, что этому сильно способствуют курение, неправильная диета, а также отсутствие регулярных физических нагрузок. Но, что же все таки делать людям, у которых эти проблемы уже есть?

    Ученые создали нанонити, очищающие артерии от холестериновых бляшек

    В результате опытов профессора Мансукхани и его коллег появилось первое реальное лекарство от атеросклероза.

    Ученые модифицировали короткие белковые молекулы таким образом, что их «голова» стала сходна по своей структуре с ключевой частью белка apoA1, отвечающего за очистку клеток от излишков жира и холестерина. Как считают ученые-биологи, эти нанонити будут отрывать жировые бляшки от стенок сосудов и отправлять их в печень, где те будут перерабатываться и затем выводиться из кровотока.

    Введение даже небольших доз белковых нитей подопытным мышам сократило число холестериновых бляшек на 9% и 11%  во всех частях их кровеносной системы всего за 8 недель лечения, и существенно продлило им их век.

    В скором времени время пройдут доклинические и клинические испытания этого лекарственного препарата. Тем не менее, ученые отмечают, что их препарат появится в аптеках только через несколько лет, после всех проверок его безопасности, сообщает РИА Новости.

    Автор: Олег Сорокин
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