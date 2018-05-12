«Не был в боевой готовности»: израильская армия опубликовала видео уничтожения ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии

Дамаск, 12 мая. Пресс-служба Армии обороны Израиля обнародовала видеозапись ракетного удара, нанесенного по зенитному ракетно-пушечному комплексу «Панцирь-С1» в Сирии.

Сообщается, что атака была снята с ракеты Spike NLOS. В результате ЗРПК был уничтожен.

Напомним, что в ночь на четверг израильская авиация нанесла удары по Сирии в ответ на огонь с земли. В результате атаки погибли три человека, пострадали еще двое.

По словам доктора военных наук Константина Сивкова, израильская армия смогла уничтожить «Панцирь-С» потому, что он не находился в боевой готовности. С ним согласен и военный эксперт Игорь Коротченко.

«Ракета применялась малогабаритная, с дальностью около 25 километров, практически противотанковая ракета, дозвуковая. Судя по тому, как был уничтожен «Панцирь-С», он не был в боевой готовности», — пояснил Сивков, добавив, что в данной ситуации для него нет ничего удивительного.