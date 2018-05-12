Эксперты предупредили о расширениях Google Chrome, крадущих данные пользователей

Москва, 12 мая. Эксперты компании Radware предупредили пользователей браузера Google Chrome о вредоносном программном обеспечении, которое распространялось через официальные расширения.

Сообщается, что злоумышленники распространяли через социальную сеть Facebook ссылки на поддельную версию видеохостинга YouTube, где пользователям предлагалось скачать и установить расширения из магазина Chrome Web Store.

В случае, если эти операции были выполнены, компьютер превращался в часть ботнета, похищающего данных пользователей из Facebook и Instagram. Также, мощности компьютера использовались для тайного майнинга криптовалют.

Всего с конца марта было заражено более 100 тысяч компьютеров в 100 странах мира

Отмечается, что к данному моменту Google оперативно удалила вредоносные расширения из магазина.