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Эксперты предупредили о расширениях Google Chrome, крадущих данные пользователей
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    Эксперты предупредили о расширениях Google Chrome, крадущих данные пользователей

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    Эксперты предупредили о расширениях Google Chrome, крадущих данные пользователей

    Москва, 12 мая. Эксперты компании Radware предупредили пользователей браузера Google Chrome о вредоносном программном обеспечении, которое распространялось через официальные расширения.

    Сообщается, что злоумышленники распространяли через социальную сеть Facebook ссылки на поддельную версию видеохостинга YouTube, где пользователям предлагалось скачать и установить расширения из магазина Chrome Web Store.

    В случае, если эти операции были выполнены, компьютер превращался в часть ботнета, похищающего данных пользователей из Facebook и Instagram. Также, мощности компьютера использовались для тайного майнинга криптовалют.

    Всего с конца марта было заражено более 100 тысяч компьютеров в 100 странах мира

    Отмечается, что к данному моменту Google оперативно удалила вредоносные расширения из магазина.

    Автор: Ирина Новикова
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