«Россия — это великая страна»: генерал США заявил, что Москва уважает только силу

Вашингтон, 12 мая. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия является великой страной, но уважающей только силу.

По словам Ходжеса, Североатлантическому альянсу нужно показать единство в противостоянии с Россией.

«Россия — это великая страна с великой историей и людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять ее агрессию», — сказал американский военный.

Он также подчеркнул, что целью Москвы якобы является подрыв принципов Европейского союза и НАТО и убеждение членов альянса в неспособности организации их защитить.

Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел назвал Россию одной из двух самых больших проблем блока. Он также призвал стран-участников альянса укрепить единство.