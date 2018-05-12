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«Россия — это великая страна»: генерал США заявил, что Москва уважает только силу
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    «Россия — это великая страна»: генерал США заявил, что Москва уважает только силу

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    «Россия — это великая страна»: генерал США заявил, что Москва уважает только силу

    Вашингтон, 12 мая. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Россия является великой страной, но уважающей только силу.

    По словам Ходжеса, Североатлантическому альянсу нужно показать единство в противостоянии с Россией.

    «Россия — это великая страна с великой историей и людьми, но они уважают только силу. Если наш альянс не продемонстрирует единство и решимость, то мы будем только поощрять ее агрессию», — сказал американский военный.

    Он также подчеркнул, что целью Москвы якобы является подрыв принципов Европейского союза и НАТО и убеждение членов альянса в неспособности организации их защитить.

    Ранее сообщалось, что глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел назвал Россию одной из двух самых больших проблем блока. Он также призвал стран-участников альянса укрепить единство.

    Автор: Ирина Новикова
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