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Сирия: правительственные войска освободили город Бабила в Южном Дамаске
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    Сирия: правительственные войска освободили город Бабила в Южном Дамаске

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    Сирия: правительственные войска освободили город Бабила в Южном Дамаске

    Дамаск, 12 мая. Сирийские правительственные войска освободили от боевиков город Бабила на юге провинции Дамаск.

    Сообщается, что сирийская армия вошла в Бабилу, находящуюся к востоку от лагеря Ярмук, и объявила город свободным от террористов.

    Ранее сообщалось, что сирийское правительство достигло соглашения с незаконными бандформированиями на вывод боевиков с юга Дамаска в обмен на эвакуацию 5 тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая.

    Вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая планируется до середины мая, когда начнется священный для мусульман месяц рамадан.

    По словам военного эксперта Сергея Простакова, сирийская армия проводит достаточно успешную операцию против террористов в районе Ярмук на юге Дамаска. После ее завершения неизбежно встанут вопросы о существовании других анклавов под контролем боевиков.

    Автор: Ирина Новикова
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