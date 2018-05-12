Сирия: правительственные войска освободили город Бабила в Южном Дамаске

Дамаск, 12 мая. Сирийские правительственные войска освободили от боевиков город Бабила на юге провинции Дамаск.

Сообщается, что сирийская армия вошла в Бабилу, находящуюся к востоку от лагеря Ярмук, и объявила город свободным от террористов.

Ранее сообщалось, что сирийское правительство достигло соглашения с незаконными бандформированиями на вывод боевиков с юга Дамаска в обмен на эвакуацию 5 тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая.

Вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуация жителей Фуа и Кефрая планируется до середины мая, когда начнется священный для мусульман месяц рамадан.

По словам военного эксперта Сергея Простакова, сирийская армия проводит достаточно успешную операцию против террористов в районе Ярмук на юге Дамаска. После ее завершения неизбежно встанут вопросы о существовании других анклавов под контролем боевиков.