Сирия: правительственные войска обнаружили в Хаджар-аль-Асваде один из крупнейших тоннелей, вырытых боевиками

Дамаск, 12 мая. Сирийская правительственная армия обнаружила один из крупнейших туннелей, вырытых террористами.

Сообщается, что тоннель был обнаружен в ходе операции по зачистке в городе Хаджар-аль-Асвад.

Напомним, что 4 сентября прошлого года военные освободили город Акербат в провинции Хама — стратегически важный транспортный узел, который боевики превратили в мощный укрепленный район с подземными тоннелями и в котором они сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, медикаментов и продовольствия.

В свою очередь, ВВС Турции в рамках операции «Щит Евфрата» уничтожили множество туннелей, которыми активно пользовались боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в городе Эль-Баб.

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1 Организация запрещена на территории РФ.