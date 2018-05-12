Сирия: правительственные войска обнаружили в Хаджар-аль-Асваде один из крупнейших тоннелей, вырытых боевиками
Дамаск, 12 мая. Сирийская правительственная армия обнаружила один из крупнейших туннелей, вырытых террористами.
Сообщается, что тоннель был обнаружен в ходе операции по зачистке в городе Хаджар-аль-Асвад.
Напомним, что 4 сентября прошлого года военные освободили город Акербат в провинции Хама — стратегически важный транспортный узел, который боевики превратили в мощный укрепленный район с подземными тоннелями и в котором они сосредоточили значительные запасы оружия, боеприпасов, медикаментов и продовольствия.
В свою очередь, ВВС Турции в рамках операции «Щит Евфрата» уничтожили множество туннелей, которыми активно пользовались боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в городе Эль-Баб.
1 Организация запрещена на территории РФ.