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Украина
Генпрокурор Украины рассказал, как победить коррупцию в стране
Украина
Генпрокурор Украины рассказал, как победить коррупцию в стране
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    Генпрокурор Украины рассказал, как победить коррупцию в стране

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    Генпрокурор Украины рассказал, как победить коррупцию в стране

    Киев, 12 мая. Глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что победить коррупцию в стране можно, если посадить «большую рыбу».

    По словам Луценко, приговоры коррупционерам меняют ситуацию, но недостаточно. При этом генпрокурор не уточнил, кого он имел в виду под «большой рыбой».

    Он также отметил, что в 2017 году суды вынесли 1700 приговоров по коррупционным делам.

    «Это втрое больше, чем в любой другой год независимости Украины», — подчеркнул Луценко.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что независимый антикоррупционный суд может появиться в стране уже в мае. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве планируют открыть «Парк коррупции» с огромным золотым батоном. Проект презентовали его автор Ярослава Гресь и глава антикоррупционной инициативы Европейского союза на Украине Эка Ткешелашвили. 

    Автор: Ирина Новикова
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