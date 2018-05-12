Генпрокурор Украины рассказал, как победить коррупцию в стране

Киев, 12 мая. Глава Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что победить коррупцию в стране можно, если посадить «большую рыбу».

По словам Луценко, приговоры коррупционерам меняют ситуацию, но недостаточно. При этом генпрокурор не уточнил, кого он имел в виду под «большой рыбой».

Он также отметил, что в 2017 году суды вынесли 1700 приговоров по коррупционным делам.

«Это втрое больше, чем в любой другой год независимости Украины», — подчеркнул Луценко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что независимый антикоррупционный суд может появиться в стране уже в мае.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируют открыть «Парк коррупции» с огромным золотым батоном. Проект презентовали его автор Ярослава Гресь и глава антикоррупционной инициативы Европейского союза на Украине Эка Ткешелашвили.