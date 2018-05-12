Минэнерго Турции сообщило дату запуска газопровода в обход России

Анкара, 12 мая. Глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что уже в июне будет введен в эксплуатацию Трансанатолийский газопровод (TANAP).

«TANAP будет введен в эксплуатацию 12 июня», — сказал министр.

Напомним, что TANAP, являющийся альтернативой маршрутам поставок газа из России в Европу, пройдет от границы Турции и Грузии до западной границы Турции. Трубопровод строится для транспортировки газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз».

Первоначальная пропускная способность нового газопровода должна составить 16 миллиардов кубических метров газа в год.

Ранее агенство Ридус сообщало, что завершено строительство морской части первой нитки «Турецкого потока». Речь идет о глубоководной укладке у черноморского побережья Турции.