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Минэнерго Турции сообщило дату запуска газопровода в обход России
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    Минэнерго Турции сообщило дату запуска газопровода в обход России

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    Минэнерго Турции сообщило дату запуска газопровода в обход России

    Анкара, 12 мая. Глава Министерства энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что уже в июне будет введен в эксплуатацию Трансанатолийский газопровод (TANAP).

    «TANAP будет введен в эксплуатацию 12 июня», — сказал министр.

    Напомним, что TANAP, являющийся альтернативой маршрутам поставок газа из России в Европу, пройдет от границы Турции и Грузии до западной границы Турции. Трубопровод строится для транспортировки газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз».

    Первоначальная пропускная способность нового газопровода должна составить 16 миллиардов кубических метров газа в год.

    Ранее агенство Ридус сообщало, что завершено строительство морской части первой нитки «Турецкого потока». Речь идет о глубоководной укладке у черноморского побережья Турции.

    Автор: Ирина Новикова
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