Матиос рассказал о воссоздании теракта, запланированного Савченко в Киеве

Киев, 12 мая. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что специалисты провели на полигоне воссоздание теракта, который якобы планировали совершить депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

По словам Матиоса, был смоделирован обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова в Киеве.

«И я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось», — пояснил он, добавив, что минометы были действующими и пригодными для стрельбы на поражение.

Ранее агентство Ридус сообщало, что в квартире Надежды Савченко правоохранители изъяли пистолет и патроны. Депутат Верховной рады Надежда Савченко была задержана 22 марта по подозрению в подготовке теракта в здании украинского парламента. Перед тем ее лишили депутатской неприкосновенности.