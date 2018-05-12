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Матиос рассказал о воссоздании теракта, запланированного Савченко в Киеве
Украина
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    Матиос рассказал о воссоздании теракта, запланированного Савченко в Киеве

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    Матиос рассказал о воссоздании теракта, запланированного Савченко в Киеве

    Киев, 12 мая. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что специалисты провели на полигоне воссоздание теракта, который якобы планировали совершить депутат Надежда Савченко и руководитель центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

    По словам Матиоса, был смоделирован обстрел Верховной Рады с территории Труханового острова в Киеве.

    «И я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемой Савченко, те мины вчера были испытаны на полигоне в той траектории как это планировалось», — пояснил он, добавив, что минометы были действующими и пригодными для стрельбы на поражение.

    Ранее агентство Ридус сообщало, что в квартире Надежды Савченко правоохранители изъяли пистолет и патроны. Депутат Верховной рады Надежда Савченко была задержана 22 марта по подозрению в подготовке теракта в здании украинского парламента. Перед тем ее лишили депутатской неприкосновенности. 

    Автор: Ирина Новикова
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