ВКС РФ: самолеты дальней авиации России выполнили полеты над Арктикой

Москва, 12 мая. Пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ выполнили плановые полеты над Арктикой.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что самолеты дальней авиации сопровождались истребителями МиГ-31 и Су-35 ВКС России.

В рамках полетов экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.

Ранее агентство Ридус сообщало, что перспективный российский авианесущий крейсер проекта «Шторм» может изменить баланс сил на море сразу в трех регионах. По мнению экспертов, эти регионы — Персидский залив, Арктика и Тихий океан.