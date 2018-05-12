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Азаров прокомментировал издевки над «Бессмертным полком» в Киеве
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    Азаров прокомментировал издевки над «Бессмертным полком» в Киеве

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    Азаров прокомментировал издевки над «Бессмертным полком» в Киеве

    Москва, 12 мая. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров резко осудил инцидент, произошедший во время шествия «Бессмертного полка» в День Победы в Киеве.

    По его словам, произошедшее является еще одним шагом к фашизму.

    Напомним, что 9 мая в то время, как по улицам украинской столицы шли участники акции «Бессмертный полк» с портретами родных и близких людей, отдавших свои жизни за освобождение Украины от фашизма, представители молодежных организаций провели свое шествие, неся аналогичные таблички с изображением нарисованных монстров со странными именами. Некоторые также нанесли на себя странный грим, изображающий вымышленных существ.

    По мнению бывшего главы украинского правительства, произошедшее символизирует подлость без границ.

    «Все в человеческом поведении имеет границы, определенные рамки. Нельзя называться честным человеком (т.е. имеющим честь, собственное достоинство), если даже хоть раз соврал. Все, ты уже нечестный человек», — написал Азаров на своей странице в Facebook.

    «Какими надо быть дебилами или имбецилами, хотя, наверное, эти определения не совсем подходят для них, какими надо быть нравственными и моральными уродами, чтобы глумиться над самыми святыми чувствами людей – любовью к родным и близким», — задался вопросом политик, предложив читателям вглядеться в лица смеющихся молодых людей с неуместными табличками.

    По мнению Азарова, подобные существа проводили эксперименты над людьми в концлагерях.

    «А вот моральный урод и нравственный инвалид – эта особь страшная для человеческого общества. Именно эти существа проводили эксперименты над людьми в фашистских концлагерях, загоняли детей в газовые камеры», — подчеркнул он.

    «Они уже ничем не отличаются от животных, только намного опаснее», — резюмировал политик.

    Ранее агентство Ридус сообщало, что журналисты центральных российских телеканалов, готовившие репортаж о праздновании Дня Победы на Украине, были выдворены из страны Службой безопасности Украины (СБУ). Во время акции «Бессмертный полк» в Киеве проходили задержания и местных жителей, а также возникали драки из-за советской символики.

    Автор: Ирина Новикова
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