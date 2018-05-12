МИД Германии разбирается в ситуации с отказом во въезде в РФ журналисту Зеппельту

Берлин, 12 мая. Министерство иностранных дел Германии разбирается в ситуации вокруг предполагаемого отказа во въезде в Россию журналисту телеканала ARD Хайо Зеппельту.

«В настоящее время прилагаются усилия для прояснения обстоятельств, и в случае необходимости последует обращение к российской стороне», — заявил источник в немецком внешнеполитическом ведомстве.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил о том, что российская сторона отказала Зеппельту в визе, необходимой для освещения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее Газета.ру сообщала, что Зеппельт прокомментировал мотивировочные решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговым делам лыжника Александра Легкова и бобслеиста Александра Зубкова.