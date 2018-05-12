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Объем автомобильного производства на Украине упал на 13% за месяц
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    Объем автомобильного производства на Украине упал на 13% за месяц

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    Объем автомобильного производства на Украине упал на 13% за месяц

    Киев, 12 мая. Пресс-служба ассоциации «Укравтопром» сообщила, что объем выпуска автомобильного транспорта на Украине упал на 13% за месяц.

    Сообщается, что за апрель текущего года силами шести украинских заводов было произведено 675 автотранспортных средств.

    «Таким образом, по сравнению с прошлым месяцем объем выпуска автотранспорта в стране снизился на 13%», — говорится в сообщении.

    Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров заявил, что власти Украины приняли решение о прекращении поставок в Россию двигателей Д-436 для гражданских целей, которые как раз устанавливаются в самолетах Ан-148. Это создало проблему не только для производства новых самолетов, на которое уже никто и не рассчитывал, но и для поддержания в летной годности действующего парка ВС.

    Автор: Ирина Новикова
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