Объем автомобильного производства на Украине упал на 13% за месяц

Киев, 12 мая. Пресс-служба ассоциации «Укравтопром» сообщила, что объем выпуска автомобильного транспорта на Украине упал на 13% за месяц.

Сообщается, что за апрель текущего года силами шести украинских заводов было произведено 675 автотранспортных средств.

«Таким образом, по сравнению с прошлым месяцем объем выпуска автотранспорта в стране снизился на 13%», — говорится в сообщении.

Ранее Газета.ру сообщала, что заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров заявил, что власти Украины приняли решение о прекращении поставок в Россию двигателей Д-436 для гражданских целей, которые как раз устанавливаются в самолетах Ан-148. Это создало проблему не только для производства новых самолетов, на которое уже никто и не рассчитывал, но и для поддержания в летной годности действующего парка ВС.